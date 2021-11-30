Apple поможет Украине провести перепись населения

Об этом сообщил Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что в переписи населения в его стране будет задействована американская компания Apple.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный меморандум о взаимопонимании между министерством цифровой трансформации и этим технологическим гигантом", - сказано в посте.

Как добавил украинский лидер, безусловным приоритетом государства остается цифровизация. Дополнительных деталей Зеленский не привел.

Перепись на Украине запланирована на 2023 год. Предыдущая (и единственная в истории страны) состоялась в 2001-м.

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