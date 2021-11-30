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Путин сообщил об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

16:04
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Она поступит на вооружение в начале 2022 года

Новое гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 чисел Маха поступит на вооружение в российскую армию в ближайшее время. Испытания прошли успешно, рассказал президент России Владимир Путин.
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"Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Девять махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут", - заявил Путин на форуме "Россия зовет!".

Как сообщалось, серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году. "Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет. Она маневрирует, используя тягу собственного двигателя. Максимальная скорость "Циркона" - девять скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысяча километров, передает РИА Новости.

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