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По всему миру ужесточают ограничения из-за омикрон-штамма

22:40
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Завершение пандемии зависит только от темпов вакцинации

Уже более чем в 20 странах зафиксировали первые случаи омикрон-штамма коронавируса. В этот список добавились Франция, Швеция, Канада и Япония. На фоне распространения новой угрозы по всему миру начинают ужесточать ограничения. Дополнительные меры в России сегодня обсуждались на заседании координационного совета при правительстве по противодействию пандемии.
Попова подтвердила опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон"

"Омикрон" коварен. Во-первых, его непросто сходу идентифицировать: у заболевших не пропадает вкус и обоняние. Остальные же симптомы не специфичны: усталость, учащённое сердцебиение, общее плохое самочувствие. Во-вторых, из-за многочисленных мутаций вирус стал заразнее и, вероятно, может уклоняться от иммунитета. Вот почему он так стремительно разлетается по миру. Проник уже более чем в два десятка стран. Сегодня первые случаи заражения обнаружили во Франции, Швеции, Канаде и Японии. 

Эксперты констатируют: ситуация все больше напоминает начало пандемии весной 2020-го, когда мир закрылся. Отмена сообщений между странами позволила тогда выиграть время, изучить вирус и подготовится к борьбе с ним. Возможно, сейчас придется сделать то же самое.

Рейсы из Африки разворачивают Нидерланды. Прервать авиасообщение, до двух недель продлив карантин для приезжающих, решили и в Польше. В Великобритании усилили контроль за ношением масок в общественных местах и проверяют всех прибывающих из-за границы. Тем, кто прилетает из стран красного списка, нужен тест, а также бронь отеля для возможной изоляции на два дня. В России новый штамм пока не выявлен, подтвердили во вторник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Однако дополнительные меры принимаются. В частности, сокращен срок действия ПЦР-тестов до 48 часов. Введен двухнедельный карантин для россиян, прибывающих из стран с высоким риском заражения.

Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили: завершение пандемии зависит только от темпов вакцинации. В ответ многие страны ужесточили свое законодательство. В Австрии, например, за отказ от прививки предусмотрен штраф свыше семи тысяч евро. А в некоторых случаях и вовсе - лишение свободы на 4 месяца. В России же наказывать за отсутствие прививки не будут, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Сейчас задача номер один - модернизировать существующие вакцины под новый штамм. Создатели "Модерны" и "Пфайзера" заявили, что на разработку новых препаратов у них уйдет несколько месяцев. Что же касается "Спутника V" - его в ближайшие три недели будут проверять на эффективность против "омикрона".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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