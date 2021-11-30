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Директор ЦРУ обсудил в Москве детали очной встречи Путина и Байдена

16:36
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Вашингтон рассматривал возможность саммита в первой половине 2022 года

Возможность очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждал во время визита ыв Москву директор ЦРУ Уильям Бернс. Подробности поездки шефа американской разведки в Россию раскрыла газета Washington Post.
WP: глава ЦРУ обсуждал в Москве "гаванский синдром" у дипломатов США

"Вашингтон также рассматривал возможность очного саммита между Байденом и Путиным в первой половине 2022... Тему возможной встречи затрагивал директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе визита в Москву в начале месяца", - пишет издание со ссылкой на источники.

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении было подчеркнуто, что Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями. Кроме того, стороны намеревались запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.

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