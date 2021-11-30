Продолжается прием заявок на литературный конкурс "Лето Господне"

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До 1 декабря осуществляется прием заявок на участие в Международном детско-юношеском литературном конкурсе им. И.С. Шмелева "Лето Господне".

Основной темой конкурса стало 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, гимназий и колледжей.

Кроме того, до 1 марта продолжится прием заявок для участия в Патриаршей литературной премии. Она учреждена для поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека.

Дополнительная информация доступна на сайте letogospodne.ru.

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