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НАТО отказалась гарантировать безопасность Украины

17:12
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Есть разница между членами альянса и партнерами

Гарантии безопасности существуют для стран-членов НАТО, но не для государств-партнеров. В отношении членов Североатлантического альянса действует 5-я статья Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективной обороне альянса. А партнерам НАТО оказывает только содействие, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
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"Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнером - Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

Генсек альянса ответил на вопрос журналистов, какую помощь организация может оказать Украине в случае гипотетической "военной агрессии" со стороны России. Столтенберг неоднократно заявлял, что Москва якобы концентрирует силы вблизи украинской границы и призывал российскую сторону к "деэскалации", передает ТАСС.

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