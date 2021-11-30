ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин рассказал о важности объединения усилий России и Китая

18:09
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Это лучший ответ на незаконные санкции

Развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая обсудили во вторник глава правительства России и премьер Госсовета КНР. Встреча Михаила Мишустина и Ли Кецяна прошла в онлайн-формате.

По её итогам было подписано совместное коммюнике и ряд других российско-китайских документов, сообщает "ТВ Центр". Особое внимание главы правительств двух стран уделили мерам по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса. Участники встречи подчеркнули, что даже в нынешних непростых условиях Москва и Пекин успешно наращивают двусторонний товарооборот и совместно реализуют масштабные проекты.

"Российско-китайское сотрудничество развивается в непростой внешней обстановке. К сожалению, некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия. Используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. Незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление — с этими вызовами сталкиваются и Россия, и Китай. Наш лучший ответ — объединение усилий для совместного развития на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.