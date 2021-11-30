Мишустин рассказал о важности объединения усилий России и Китая

Это лучший ответ на незаконные санкции

Развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая обсудили во вторник глава правительства России и премьер Госсовета КНР. Встреча Михаила Мишустина и Ли Кецяна прошла в онлайн-формате.

По её итогам было подписано совместное коммюнике и ряд других российско-китайских документов, сообщает "ТВ Центр". Особое внимание главы правительств двух стран уделили мерам по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса. Участники встречи подчеркнули, что даже в нынешних непростых условиях Москва и Пекин успешно наращивают двусторонний товарооборот и совместно реализуют масштабные проекты.

"Российско-китайское сотрудничество развивается в непростой внешней обстановке. К сожалению, некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия. Используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. Незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление — с этими вызовами сталкиваются и Россия, и Китай. Наш лучший ответ — объединение усилий для совместного развития на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - заявил Мишустин.

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