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Суд вынес приговор бывшему схиигумену Сергию

18:21
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Ему дали 3,5 года колонии

Измайловский суд Москвы приговорил во вторник бывшего схиигумена Сергия к трем годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав его виновным сразу по трём статьям -  нарушение права на свободу вероисповедания, склонение к самоубийству и самоуправство, сообщает "ТВ Центр".
Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в склонении к самоубийству

В декабре прошлого года, чтобы задержать схиигумена, ОМОНу пришлось штурмом брать Среднеуральский женский монастырь. Сергий привлек внимание правоохранителей, когда начал заявлять в своих проповедях, что ковида не существует.

Тогда священника лишили сана и отлучили от церкви, но он продолжал служение. А также призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. Позже Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело - об истязании детей в стенах монастыря. Там при странных обстоятельствах умерла 15-летняя девочка.

Сергий - в миру Романов - напомним, уже был судим. Бывший милиционер получил срок за убийство школьного учителя и вышел на свободу в конце 90-х.

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