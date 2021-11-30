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Стамбул возобновил отправку и прием рейсов после урагана

18:05
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Шторм теряет силу

Ураган над Босфором теряет силу, аэропорты возобновляют прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель авиакомпании Turkish Airlines.
Движение в проливе Босфор закрыто из-за сильного ветра

"Наши самолеты начали возвращаться в режим нормальной работы в обоих аэропортах Стамбула. По полученным нами от метеорологов данным, ураган уже начинает терять силу", - цитирует представителя авиаперевозчика РИА Новости.

Прием и отправка рейсов из стамбульских аэропортов ранее были приостановлены из-за сильного ветра. В Стамбуле и двух турецких провинциях из-за урагана погибли шесть человек. Более 40 жителей были ранены обломками крыш-кровли разрушил ветер, скорость которого достигала 130километров в час.

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