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Лукашенко высказался о принадлежности Крыма

18:25
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Президент Белоруссии собирается в поездку на полуостров

Президент Белоруссии решил посетить Крым. Александр Лукашенко заявил, что после референдума 2014 года полуостров де-факто и де-юре стал российским. Белорусский лидер признал это в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

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Лукашенко сообщил, что у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным о визите в Крым. В первую очередь белорусский президент хотел бы посетить Севастополь.

Лукашенко отметил, что точные сроки его поездки в Крым пока не определены. Президент Белоруссии подчеркнул, что его визит на полуостров будет означать признание этой территории частью России, передает агентство БелТА.

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