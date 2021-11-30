ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова подтвердила опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон"

18:50
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Большое количество мутаций вируса - серьезная проблема

Большое число мутаций нового штамма коронавируса "омикрон" повышает его заразность и инфекционность. Все это вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова поддержала письмо врачей к антипрививочникам

"Для мутаций в этом варианте, которые в различных комбинациях встречались и ранее, было показано влияние на трансмиссивность и контагиозность. Это важно(... Распространение и трансмиссивность его очевидно достаточно высока", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что мутации этого штамма потенциально усиливают способность вируса проникать в клетки, повышают его заразность. Мутаций у штамма омикрон большое количество – 32. Вирусологи подчеркивают, что это серьезная проблема, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.