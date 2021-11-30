Попова подтвердила опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон"

Большое количество мутаций вируса - серьезная проблема

Большое число мутаций нового штамма коронавируса "омикрон" повышает его заразность и инфекционность. Все это вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для мутаций в этом варианте, которые в различных комбинациях встречались и ранее, было показано влияние на трансмиссивность и контагиозность. Это важно(... Распространение и трансмиссивность его очевидно достаточно высока", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что мутации этого штамма потенциально усиливают способность вируса проникать в клетки, повышают его заразность. Мутаций у штамма омикрон большое количество – 32. Вирусологи подчеркивают, что это серьезная проблема, передает РИА Новости.

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