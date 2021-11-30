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Выступление Путина на форуме "Россия зовет!". Главное

22:21
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Президент затронул множество вопросов

В Москве стартовал инвестиционный форум "Россия зовет!", который собрал представителей органов власти, руководителей крупнейших международных и отечественных компаний. В онлайн-формате к участникам обратился Владимир Путин. Он заверил бизнесменов, что Россия не живет за крепостными стенами, хотя и укрепляет свой суверенитет, в том числе экономический. По прогнозу президента, уже к концу года российская экономика выйдет на допандемийный уровень. И один из рецептов роста - развитие международного сотрудничества.

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Уже второй год подряд международный экономический форум "Россия зовёт!" приходится проводить в онлайн-формате. Пандемия не отступает. А несколько дней назад мир узнал, что коронавирус опять мутировал. И это, разумеется, не может не вызывать опасений. Ни у иностранных инвесторов, ни у российских властей. Оттого начинать эту встречу Путину приходится именно с темы ковида.

"В ближайшие недели будет понятно, насколько серьезные последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовым к любому изменению вируса. Прежде всего, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин. Использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, резерв кислорода, коек, использовать наиболее эффективные протоколы лечения болезней. Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса", - заявил Путин.

Это касается не только борьбы с самой инфекцией, но и мер поддержки экономики. Прежние шаги, предпринятые властями, они касались как населения, так и бизнеса, дали хороший эффект. По итогам года, заявил Путин, страна уже выйдет на допандемийный уровень роста ВВП.

"Мы не стремимся создавать крепостей. И жить за крепостными стенами. Мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше. Но мы также будем добиваться этого, в том числе и за счёт нашей кооперации и сотрудничества с нашими партнерами во всем мире. Там, где они этого хотят", - отметил Путин.

Направлений для взаимовыгодного сотрудничества масса, подчеркнул президент. От масштабных инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются по всей России, до "зеленой" энергетики. Кстати, в этом плане наша страна уже сейчас занимает лидирующие позиции, учитывая количество АЭС, гидроэлектростанций и ТЭЦ, использующих природный газ. Однако наша страна и дальше планирует идти по пути снижения выбросов в атмосферу, не снижая при этом добычи углеводородов.

"Наши запасы углеводородов, включая нефть, могут быть использованы не только для топливно-энергетического сектора, они могут использоваться для химической промышленности. Это тоже будет приносить нам определенный доход. Это первое. Второе, развитая инфраструктура нефтегазовая может быть использована для производства и поставки на внешний рынок водорода. Причем, "зеленого" водорода. Он, как бы, подороже немножко, чем водород просто. Но в целом, это возможно и это перспективное направление нашего развития в энергетике", - рассказал Путин.

Однако в ближайшие 30 лет, заявил президент, спрос, в частности, на природный газ будет только расти. В связи с тем, что мир развивается, ему будет нужно больше энергетических ресурсов. И покрыть эти запросы с помощью возобновляемых источников быстро не получится, в связи с чем экологи уже предлагают пойти на более радикальные меры, которые касаются и простых людей.

"Вчера в газете "Советская Россия" было опубликовано такое исследование, которое провёл знаменитый швейцарский банк. И он посчитал, что, конечно, предприятия, экономика, все понятно. Но есть еще граждане, которые тоже производят углекислый газ. И для того, чтобы вписаться в норматив, который прописан в парижском соглашении, человек будущего должен отказаться от кофе, от пива, от мяса. Значит, он может использовать дорожку беговую три раза в неделю по 30 минут. Летать на самолете один раз в год. Но хуже всего там идет с личной гигиеной. Мыться в душе можно только три раза в неделю по восемь минут. Дважды в неделю спускать туалет. Вы бы хотели жить в таком мире?" – сказал глава ВТБ Андрей Костин.

"Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде. Если бы мы летали на самолетах, которые не загрязняли бы атмосферу. Если мы используем какие-то продукты питания, чтобы они добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом. Вот если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем", - отметил Путин.

К этому моменту президент общался с инвесторами уже более полутора часов, но вопросы не заканчивались. И касались они не только экономики. Путина спрашивали про отношения с Китаем. Про НАТО. И, разумеется, про Украину, в контексте "красных линий", которые Киеву и его западным кураторам, по мнению России, лучше не переступать.

"Где эти красные линии? Это, прежде всего, создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Если и дальше все будет расширяться эта инфраструктура, то я уже публично говорил. Вы люди деловые. Вам может некогда за этим следить. Но я повторю еще раз, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время для Москвы будет семь, десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия пять минут. Вот представьте себе. Вы же в Москве живете, как я понимаю. До Москвы будет подлетное время пять минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем создать что-то подобное, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали и успешно и с нового года у нас будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая, 9 махов", - рассказал Путин.

Прозвучал вопрос и касательно дальнейших политических перспектив Путина. "Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чем фокус. Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя не решил. Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую", - сказал Путин.

Стабильность - это то, что в итоге нужно не только нашей стране, но и самим иностранным инвесторам, которых Путин в завершении этой встречи пригласил посетить Петербургский экономический форум.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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