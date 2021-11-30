Путин обсудил с президентом Вьетнама экономическое сотрудничество

Лидеры во вторник провели встречу

Экономическое сотрудничество Москвы и Ханоя развивается вопреки пандемии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Социалистической Республики Вьетнам. Нгуен Суан Фук находится в нашей стране с рабочим визитом.

В ходе встречи лидеры затронули двусторонние связи в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, сотрудничество, а также региональную проблематику, сообщает "ТВ Центр".

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