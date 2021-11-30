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Власти сократили срок действия ПЦР-тестов в полтора раза

19:22
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Такая мера принята из-за особенностей штамма "омикрон"

Особенности штамма коронавируса "омикрон" вынуждают власти сокращать срок действия ПЦР-тестов. Он уменьшится в полтора раза – с 72 до 48 часов. Сам штамм, вызывающий серьезные опасения, на территории России пока не обнаружен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Попова подтвердила опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон"

Попова подчеркнула, что от новой разновидности коронавируса защищают все российские вакцины. Его определяют все существующие тест-системы.

Тем временем очередная волна эпидемии в России, вызванная штаммом "дельта", идет на спад. Глава Роспотребнадзора сообщила, что только за последнюю неделю заболеваемость в стране сократилась на 8%. В 22 российских регионах ситуация стабилизировалась, в 56 она улучшается – и только в 7 регионах заболеваемость продолжает расти, передает ТАСС.

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