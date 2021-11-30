В России запустили аналог TikTok

Приложение называется Yappy

Видеосток с поддержкой коротких вертикальных видео, по аналогии с TikTok, стало доступно для пользователей на платформах iOS и Android. В компании-разработчике Ritm Media новое развлекательное приложение назвали Yappy.

"Социальная сеть стала доступной для всех пользователей на платформах iOS и Android. IT-новинка будет отвечает последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео", - приводит сообщение компании ТАСС.

Участие в запуске приложения принимают узнаваемые персоны – в частности, актриса Анна Хилькевич. Приложение оснащено широким набором инструментов для редактирования видео. Кроме того, регулярно обновляется раздел подборок, которые можно использовать для создания собственного контента.

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