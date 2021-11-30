Кислородный баллон взорвался в реанимации больницы в Мурманске

Информации о пострадавших пока нет

В реанимации больницы для пациентов с коронавирусом в Мурманске взорвался кислородный баллон. О пострадавших пока не сообщается.

"В инфекционной коронавирусной больнице на улице Полухина в реанимации на третьем этаже взорвался кислородный баллон", - сообщил источник в экстренных службах. По данным агентства ТАСС, ЧП произошло около 19:30.

В свою очередь, источник "Интерфакса" уточнил, что сдетонировал переносной комплект с кислородным баллоном объемом 2 литра. Пожара в результате инцидента не возникло. Выясняются причины происшествия.

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