Спецслужбы США получили доступ к данным пользователей WhatsApp и Facebook

Отслеживается также переписка и звонки

Документ под названием "Законный доступ" оказался в распоряжении журналистов издания Rolling Stone. В циркуляре описан порядок получения правоохранительными органами личных данных пользователей WhatsApp, Facebook и iMessage.

Согласно информации для внутреннего пользования ФБР, представителям властей для доступа нужно обзавестись судебным разрешением. Представитель WhatsApp в беседе с журналистами подтвердил, что такая процедура используется.

Издание поясняет, что спецслужбы получают доступ ко всем контактам клиента, выясняют, кто внес его в свои записные книжки. После чего звонки и переписка пользователя отслеживаются в режиме реального времени. Как отмечают авторы, в ФБР WhatsApp называют настоящим кладезем информации. Спецслужбы считают, что такой подробной личной информации о пользователе нельзя добыть ни в одном другом мессенджере.

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