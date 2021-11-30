Ураган в Орловской области погубил знаменитый Тургеневский дуб

Саду в усадьбе Спасское-Лутовиново нанесен непоправимый ущерб

Саду в усадьбе Тургенева Спасское-Лутовиново нанесен непоправимый ущерб. Ураган, который пронесся над Орловской областью, вырвал с корнем реликвию музея-заповедника - дуб, посаженный самим писателем 198 лет назад.

Тургеневский дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев. В 2021 году был признан главным деревом страны. В феврале 2022-го он должен был участвовать в конкурсе "Европейское дерево года", в музее-заповеднике снимали видеоролик.

"Настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба. Это произошло в 15 часов 30 минут. Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли", - говорится в сообщении на сайте музея.

Есть в саду и другие потери. В партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 метров в секунду, погибли несколько старых елей, ясеней и берез. Пострадала также липовая аллея.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram