Прошедший вторник стал самым влажным 30 ноября за 69 лет

В Подмосковье установлен абсолютный суточный рекорд осадков

Прошедший вторник стал самым влажным 30 ноября в Москве за последние 69 лет. А в Подмосковье зафиксирован абсолютный суточный рекорд осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Финал осени ознаменовался сильнейшими осадками с 1952 года. Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 мм осадков, на другой московской метеостанции, Балчуге, - 19 мм, в Тушино - 17 мм", - цитирует Тишковца ТАСС.

Метеоролог отмечает, что месячная норма для ноября в Москве - 58 мм. То есть в столице за день выпало от 25% до 32% от всего месячного объема. Таким образом, 30 ноября 2021 года, как и прогнозировалось, стал самым влажным днем в климатической статистике, уступив только 1952 году – тогда выпало 25,4 мм осадков.

Абсолютный суточный рекорд по осадкам все же состоялся. Он был установлен в Подмосковье. Больше всего осадков выпало в Можайске - 26 мм. Для этого города и для 30 ноября - абсолютный рекорд по суточному количеству осадков за всю историю метеонаблюдений.

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