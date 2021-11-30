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В Анапе ликвидируют затопление после залпового ливня

22:16
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Экстренные службы курорта – в режиме повышенной готовности

Залповый ливень, прошедший над Анапой, затопил некоторые участки города-курорта. Коммунальные службы заняты ликвидацией последствий стихии.

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"В результате залпового ливня на низинных участках улиц образовалось скопление поверхностных вод. Также вода зашла в несколько дворов по улице Северная. На помощь людям оперативно прибыли дежурные бригады муниципальной службы спасения", - сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что на помощь жителям направлены мотопомпы и 5 единиц техники. Все коммунальные и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб, передает РИА Новости.

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