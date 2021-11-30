Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу

Добиться высоких показателей городу помогли передовые решения

Российская столица признана первой среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщает официальный сайт мэра столицы.

В рейтинге, составленном международным исследовательским агентством StartupBlink, Москва опередила Барселону и Лондон. "Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон", - говорится в сообщении.

Добиться высоких показателей Москве помогли десятки передовых решений, которые применяются для борьбы с ковидом. Активно используются искусственный интеллект и облачные технологии. Также внедряются технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии.

Город отказался от крайностей, сделав акцент на профилактику. "Увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины", - сообщили на сайте мэра Москвы.

Столичная система здравоохранения за время пандемии коронавируса смогла накопить большой запас прочности. Кроме того, город помогает бизнесу, выделяя субсидии и предоставляя льготы.

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