Глава МИД Украины пригрозил Белоруссии из-за Крыма

Киев намерен "действовать по полной программе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, что тот готов посетить Крым и это будет означать признание полуострова частью России.

"Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям", - приводит слова главы МИД агентство "Укринформ".

Министр добавил, что Киев намерен "действовать по полной программе".

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт.

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