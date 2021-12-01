Глава МИД Украины пригрозил Белоруссии из-за Крыма

Киев намерен "действовать по полной программе"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, что тот готов посетить Крым и это будет означать признание полуострова частью России.
"Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям", - приводит слова главы МИД агентство "Укринформ".
Министр добавил, что Киев намерен "действовать по полной программе".
Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram