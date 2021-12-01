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Каждый десятый россиянин готов взять кредит на новогодние каникулы

08:30
  • среда
  • 01 декабря 2021

Деньги хотят потратить на подарки и угощения

Как следует из опроса сервиса Работа.ру, на результаты которого ссылается ТАСС, готовы взять кредит, чтобы хорошо отметить новогодние праздники, порядка 11% россиян.
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Уточняется, что 38% готовы взять до 50 тысяч рублей, 25% - до 100 тысяч рублей, 19% - более 250 тысяч.

56% участников опроса потратили бы деньги на покупку подарков, 36% закупили бы угощения на праздничный стол, 23% отправились бы в путешествие.

Вместе с тем 15% сообщили, что кредит им необходим для оплаты новогодних развлечений, 8% же хотят заняться зимними видами спорта.

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