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В Кабул для эвакуации россиян прибыли три российских самолета

08:33
  • среда
  • 01 декабря 2021

Они также доставили в Афганистан гуманитарные грузы

В аэропорт Кабула прибыли три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России - они доставили гуманитарный груз и готовятся эвакуировать из Афганистана российских граждан.
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"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза", - приводит сообщение Минобороны РИА "Новости".

Уточняется, что на время полета для эвакуируемых сформирован запас индивидуальных рационов питания, питьевой воды и одеял. Самолеты вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу организовать третью эвакуацию самолетами с территории Афганистана более 380 граждан России, Киргизии и проходящих обучение в российских вузах афганских студентов.

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