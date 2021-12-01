На "Листвяжной" стабилизировалась газовая атмосфера

Но проводить разведку пока рано

Как сообщило в среду МЧС, на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате взрыва метана погибли люди, стабилизировалась газовая обстановка.

"За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В МЧС при этом добавили, что разведку пока проводить все еще рано. В настоящее время ведется бурение трех скважин, они пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение еще трех скважин.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности. В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram