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На "Листвяжной" стабилизировалась газовая атмосфера

09:18
  • среда
  • 01 декабря 2021

Но проводить разведку пока рано

Как сообщило в среду МЧС, на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате взрыва метана погибли люди, стабилизировалась газовая обстановка.
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96

"За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В МЧС при этом добавили, что разведку пока проводить все еще рано. В настоящее время ведется бурение трех скважин, они пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение еще трех скважин.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности. В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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