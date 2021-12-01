Большинство россиян останется в этом году без новогоднего корпоратива

Некоторые готовы организовать праздник самостоятельно

Согласно отчету сервиса Работа.ру, на который ссылается РИА "Новости", в 2021 году работодатели 75% россиян не намерены проводить празднование Нового года.

"13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами", - сказано в исследовании.

Уточняется при этом, что у 84% из тех, кто все же будет проводить корпоратив, он пройдет в офлайн-формате.

Как заявили 40% респондентов, они готовы просто так отказаться от новогоднего корпоратива. 36% хотят получить за добровольный отказ денежную премию.

Ни при каких условиях не согласны отказаться от новогоднего корпоратива 16% россиян.

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