Эстония построит забор на границе с Россией из-за мигрантов

Примерная стоимость проекта - 300 миллионов евро

В нашем современном, динамичном, насквозь цифровом мире самые острые проблемы решаются cтарыми испытанными способами. Миграционный кризис на белорусско-польской границе привел к такому конфликту, что страны ЕС, кажется, и думать ни о чем другом не могут. А еще в газетах пишут, что российская агрессия вот-вот станет реальностью. Где? Ну, может быть на Украине. Может быть, и страны Балтии станут жертвами атаки грозного соседа. И вот СМИ разнесли сенсационную новость о мудром решении. Как защититься от агрессии и мигрантов? Да все просто, забор построить.

Десятки миллионов евро Эстония готова израсходовать на укрепление рубежей – 130 километров колючей проволоки должны защитить эстонскую демократию от вторжения врага. Обещали возвести стену высотой 2,5 метра, а также установить 600 пограничных буйков в акватории Чудского озера. Тут любой враг дрогнет. Стоит эта красота примерно 300 миллионов евро. Забор публике пока показать не могут.

Помните украинского премьера Арсения Яценюка, тот тоже спасал страну от российской агрессии и начал строить стену на границе. Ее оценили примерно в 150 миллионов долларов. Поговаривали, что выкопали 4 километра противотанковых рвов, заграждения протянулись на 12 километров. Показать ничего не успели, антикоррупционное бюро сообщило, что задержаны семеро пограничников и представители подрядчиков за растрату средств, выданных на укрепление. Давно бы врага победили, если бы не проворовались.

Последняя шумная история: якобы Финляндия приготовилась возвести на границе с Россией забор. Обсуждали шумно, поддерживали инициативу. Все испортил финский министр обороны Антти Кайкконен, который прямо и заявил: "У нас подобных планов нет. Наша первоочередная задача — это проводить внешнюю политику и политику безопасности, благодаря которой ситуация будет оставаться мирной".

Многие расстроились, и в Эстонии, которая никак не может возвести грозное сооружение из колючей проволоки и буйков, и на Украине, которая ждет одновременно госпереворота и российского вторжения, даже называя точные даты.

Все это напоминает историю эстонского рядового Якко Мюллы, которого из-за отсутствия пограничного забора ветром сдуло на территорию России. В конце 2019 года в интернете принялись было обсуждать эту сенсацию, но быстро выяснилось, что новость запустил в Сеть сайт сатирических новостей "Панорама".

Последовать примеру Финляндии страны Балтии едва ли захотят. И сколько еще рядовых Якко Мюлла, борцов против российской агрессии, сдует на территорию России. Пусть даже в действительности все не так на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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