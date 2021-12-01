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Эксперт указал на опасность ускоренного энергоперехода в Европе

09:41
  • среда
  • 01 декабря 2021

"Зеленая" тематика, как каток, набирает скорость, отметил аналитик Игорь Юшков

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили проблемы, поднятые на встрече президента России Владимира Путина с участниками форума "Россия зовет!".

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Какой инфляции можно ожидать в следующем году? Преодолевает ли мировая экономика вызванный пандемией спад? Видят ли европейцы выход из энергетического кризиса, который был во многом спровоцирован борьбой с глобальным потеплением?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"В Германии, США и других странах очень большие темпы инфляции. Где-то это происходит из-за того, что они вливали деньги для того, чтобы справиться с кризисом, вызванным пандемией. Но при этом идет перестроение энергетики и экономики. Открываются целые новые сегменты. Возобновляемая энергетика требует гигантских вливаний, чтобы достичь целевых показателей по декарбонизации, которые заявляют европейцы. Плюс, увеличивается народонаселение в мире. Продуктов питания нужно все больше и больше. В России мы видим, например, рекордные темпы по увеличению производства пшеницы и других продуктов. Многое уходит на экспорт. Зерно становится нашей второй нефтью. А все потому, что спрос в мире растет. Мы сталкиваемся с вызовами, которых раньше и не было... "Зеленая" тематика, как каток, набирает скорость. Сами европейцы не могут остановиться, хотя понимают, что она в данный момент вредит. И что ускоренный энергопереход привел к энергетическому кризису", - сказал эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео:

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