Российские военные провели учёбу сирийских добровольцев в Алеппо

Сирийцы учатся воевать по российским методикам

Российские военные провели учёбу сирийских добровольцев в провинции Алеппо. Тренировка прошла в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации, где боевики постоянно нарушают перемирие.

Сегодня стрельба и взрывы в этом районе - уже не признак боевых действия. Здесь проходят подготовку отряды сирийских добровольцев - люди разных профессий со всей Сирии. Держать порох сухим их приучили и непростая обстановка в стране в последние годы, и отцы командиры, закаленные в боях. Вот из укрытия внезапно появляется танк и сразу же открывает огонь. Такая тактика показала свою действенность в реальных сражениях с террористами..

Боевые шрамы на броне Т-62 - основных танков сирийской армии - наглядное свидетельство успеха еще советских конструкторов. В мире уже сменилось не одно поколение бронетехники, а тут в Сирии они по-прежнему грозная сила, способная противостоять и простым гранатометам, и новейшим американским противотанковым комплексам.

Но обновление, конечно, необходимо. Причем, одновременно с техникой, в войска приходят и новые методики боя. Российские военные советники наблюдают за учениями и отмечают, что сирийские солдаты и офицеры все осваивают успешно.

После танкистов в бой вступают артиллеристы. Реактивные установки "Град" успешно поражают цели. Краткий разбор итогов и отдых. Но только лишь до завтрашнего утра. Постоянная боеготовность вблизи Идлибской зоны деэскалации пока еще необходимость. Однако именно благодаря этому здесь сохраняется стабильная обстановка.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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