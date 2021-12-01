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В Италии взорвался нефтеперерабатывающий завод

08:58
  • среда
  • 01 декабря 2021

Власти Ливорно рекомендуют жителям не выходить на улицу

В Италии произошел мощный пожар. На севере Ливорно горит крупный завод по переработке нефтепродуктов.

Над предприятием поднимаются густые клубы чёрного дыма. Их видно за несколько километров от места ЧП. Сильный запах гари ощущается даже в соседних городах. Власти Ливорно рекомендуют жителям не открывать окна и не выходить на улицу.

Как сообщают итальянские СМИ, накануне на заводе прогремели три взрыва. К этому часу пожар удалось локализовать.

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