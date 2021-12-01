Военные маневры начались на юге России

Участие в них принимают более 10 тысяч военнослужащих

В Южном военном округе России прошли маневры с участием более 10 тысяч военнослужащих. Об этом в среду, 1 декабря, рассказали в пресс-службе ЮВО.

Военные в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО.

Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах

На базе основных полигонов для размещения личного состава были развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. Впервые стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации, в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе, в составе второго и третьего учебных модулей, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Министерстве иностранных дел России напомнили, что Крым является частью России, поэтому военное присутствие российских военных на полуострове носит абсолютно законный характер.

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