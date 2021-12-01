Число летальных исходов из-за коронавируса в мире снизилось на 10%

За неделю заболеваемость осталась практически неизменной

Общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в мире уменьшилось на 10%. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточнили в организации, за последнюю неделю около 3,8 млн человек заболели коронавирусной инфекцией. За тот же период было зафиксировано более 47 тысяч летальных исходов.

В целом, по данным ВОЗ, заболеваемость осталась практически неизменной за неделю с 22 по 28 ноября, а число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предшествующей неделей, сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эффективно бороться с пандемией коронавируса можно только при координации усилий мирового сообщества.

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