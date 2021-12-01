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В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

09:24
  • среда
  • 01 декабря 2021

Транспортная прокуратура начала проверку

В аэропорту Челябинска самолет при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
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Уточняется, что воздушное судно Bombardier оказалось на 20-25 метров вне ВПП. Самолет авиакомпании UVT Aero выполнял рейс Казань - Челябинск.

"На борту находились 32 пассажира, 1 их них несовершеннолетний, и 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Судно видимых повреждений не получило", - сказано в сообщении.

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку.

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