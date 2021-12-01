Будет скользко: синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала в беседе с РИА "Новости", что в среду в Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части мощного обширного циклона.

"Нас ждет облачная погода с кратковременными зарядами снега, на дорогах будет скользко. Максимальная температура в Москве в пределах минус 1-3 градуса, на территории области - минус 1-6", - уточнила метеоролог.

Ветер ожидается юго-западный и западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к концу дня повысится до 732 миллиметров ртутного столба, что все еще ниже значений, привычных для Москвы.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.

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