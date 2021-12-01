"Паниковать не надо": Онищенко оценил омикрон-штамм

Он более заразный, однако это свойственно всем новым вариантам вируса, напомнил академик

Появление штамма коронавирусной инфекции "омикрон" не является основанием для паники. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко напомнил, что "омикрон" является более заразным, однако это свойственно всем новым вариантам вируса, поэтому "паниковать не надо".

По словам эксперта, пока нельзя сказать, что новый штамм — "это что-то такое из ряда вон выходящее". Имеются опасности с точки зрения вирулентности, но более тяжелой новой симптоматики специалисты пока не наблюдают, цитирует Онищенко РИА Новости.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о разработанном ФМБА препарате от коронавируса "Мир-19". По ее словам, лекарство эффективно в лечении нового штамма "омикрон".

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