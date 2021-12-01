ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Паниковать не надо": Онищенко оценил омикрон-штамм

09:02
  • среда
  • 01 декабря 2021

Он более заразный, однако это свойственно всем новым вариантам вируса, напомнил академик

Появление штамма коронавирусной инфекции "омикрон" не является основанием для паники. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.
Назван срок адаптации российской вакцины против омикрон-штамма

Онищенко напомнил, что "омикрон" является более заразным, однако это свойственно всем новым вариантам вируса, поэтому "паниковать не надо".

По словам эксперта, пока нельзя сказать, что новый штамм — "это что-то такое из ряда вон выходящее". Имеются опасности с точки зрения вирулентности, но более тяжелой новой симптоматики специалисты пока не наблюдают, цитирует Онищенко РИА Новости.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о разработанном ФМБА препарате от коронавируса "Мир-19". По ее словам, лекарство эффективно в лечении нового штамма "омикрон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.