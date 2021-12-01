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Исследование показало, сколько кофе выпивают россияне

09:24
  • среда
  • 01 декабря 2021

Никогда не планировали отказываться от привычки пить кофе 57% респондентов

Как показало исследование сервиса правильного питания Level Kitchen, 35% россиян выпивают одну чашку кофе в день, 32% - две.
Ученые рассказали о пользе трех чашек кофе в день

"При этом многие пьют кофе гораздо чаще. Порядка 18% употребляют данный напиток три раза в день, а 14% - еще больше", - приводит данные исследования РИА "Новости".

Никогда не планировали отказываться от привычки пить кофе 57% участников опроса. 42% указали, что у них были такие планы.

59% пьют кофе, потому что им нравится вкус. Каждому четвертому респонденту напиток помогает взбодриться, 9% сослались на традицию, 2% - на то, что кофе утоляет не только жажду, но и голод. 

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