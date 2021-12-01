Эксперт: значительного подорожания мандаринов не будет

За год цены на цитрусовые выросли в среднем на 3,2%

Россиянам не стоит ожидать значительного подорожания мандаринов в торговых сетях даже при повышенном предновогоднем спросе. Об этом в среду, 1 декабря, рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Эксперт отметила, что значительному росту цен будут препятствовать запасы этих фруктов, стабильные поставки и широта ассортимента.

Средняя оптовая цена импортных мандаринов составила в 2020 году составляла 60,1 рубля за килограмм, в текущем году показатель вырос до 62 рублей. Незначительный рост цен в среднем по России на 3,2% произошел в том числе из-за влияния курсов валют, указала Мясникова.

При этом в московских магазинах цены на мандарины могут различаться довольно существенно: производство Турция — 35-85 рублей, Марокко — 60-125 рублей, Китай — 90-110 рублей, Египет — 65-70 рублей, Пакистан — 44-60 рублей, Иран — 47-90 рублей.

Вместе с тем многие торговые сети предлагают акции и скидки на мандарины, цитирует Мясникову АГН "Москва".

Президент России Владимир Путин ранее обратил внимание федерального и региональных правительств на необходимость повышения доступности продовольствия на внутреннем рынке. Российский лидер указал, что рост потребительских цен в стране ускорился — это вызвано целым комплексом причин, наложившихся друг на друга.

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