Последствия мощного снегопада на Дальнем Востоке сняли на видео

Во власти стихии оказались Владивосток и большая часть Приморья

Рекордные снегопады в Приморье, Центральной России, Москве и Петербурге. Во власти непогоды и юг страны. Свой нрав в Краснодарском крае показал подошедший циклон "Бенедикт". Там залповые ливни с грозами и даже смерчи. В Сочи штормовой ветер повалил десятки деревьев. Серьёзные подтопления в Анапе. За несколько часов улицы превратились в реки. МЧС предупреждает об опасности схода селей. Не прекращается снегопад в Москве. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В столице и сегодня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Дальнейшее ухудшение погоды ждут на Дальнем Востоке.

Машины по капот в снегу, непроходимые тротуары и нечищенные дороги. Так выглядит Владивосток после снегопада. Уехать даже на общественном транспорте практически невозможно.

Сильный снегопад обрушился на город накануне днем. В начале дорожная техника еще справлялась, но очень быстро магистрали превратились в снежную кашу. Легковушки буксовали на самых пологих подъемах.

Штормовой ветер такой сильный, что очень сложно устоять на ногах. Мощный циклон накрыл Владивосток и большую часть Приморья. На некоторых участках снежные накаты уже достигают больше полуметра.

Пассажирам приходилось выталкивать автобусы из сугробов. Теряли управление грузовики. Водители помогали друг другу. Однако большегрузы из снежного плена спасала только спецтехника. Этот трактор, ковшом пытался поднять грузовик. Приходили на помощь и пожарные.

А эти школьники (см. видео) приехали во Владивосток из Амурской области, чтобы выступить на творческом конкурсе. Но их автобус застрял в сугробе. На место прибыли спасатели, экстренно эвакуировали детей.

9-бальные пробки сохранялись до глубокой ночи. Многие бросали свои машины прямо на дорогах. Ничего не оставалось, как добираться домой пешком, сквозь сугробы и метель. За сутки во Владивостоке выпало почти полторы месячной нормы осадков. Порывы ветра достигли рекордных 34 метров в секунду. Сейчас коммунальные службы приступили к ликвидации последствий снегопада. Занять это может несколько дней.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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