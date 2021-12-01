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Назван самый дорогой для жизни город мира

09:31
  • среда
  • 01 декабря 2021

Париж потерял лидерство

Аналитики британской компании Economist Group провели исследование и выяснили, что на сегодняшний день самым дорогим для жизни городом мира является Тель-Авив, пишет The Jerusalem Post.
Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Отмечается, что в прошлом году Тель-Авив был пятым после Парижа, Гонконга, Осаки и Женевы.

Эксперты объясняют выход в лидеры в том числе длительным ростом обменного курса израильского шекеля по отношению к доллару. Цены на товары и услуги в городе выросли в среднем на 3,5% в местной валюте.

Как уточнили аналитики, с начала пандемии израильская валюта укрепилась почти на 10% по отношению к доллару.

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