Назван самый дорогой для жизни город мира

Париж потерял лидерство
Аналитики британской компании Economist Group провели исследование и выяснили, что на сегодняшний день самым дорогим для жизни городом мира является Тель-Авив, пишет The Jerusalem Post.
Отмечается, что в прошлом году Тель-Авив был пятым после Парижа, Гонконга, Осаки и Женевы.
Эксперты объясняют выход в лидеры в том числе длительным ростом обменного курса израильского шекеля по отношению к доллару. Цены на товары и услуги в городе выросли в среднем на 3,5% в местной валюте.
Как уточнили аналитики, с начала пандемии израильская валюта укрепилась почти на 10% по отношению к доллару.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram