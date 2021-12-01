"Техноград" на ВДНХ проведет онлайн-конференцию по промышленной робототехнике

Мероприятие пройдет 3 декабря

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ приглашает школьников, студентов и их родителей на международную онлайн-конференцию "Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике". Об этом в среду, 1 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как отметила заммэра, развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, Москва готовит их уже сейчас.

Участники онлайн-конференции познакомятся с профессиями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, узнают о возможностях обучения по этим направлениям. Кроме того, "Техноград" предлагает пройти тематические курсы и мастер-классы.

Участникам мероприятия представят отечественные и международные образовательные практики в области промышленной робототехники, национальные программы в сфере цифрового обучения. Спикеры конференции также обсудят со слушателями технологии индустрии 4.0. Она предполагает новый подход к производству, основанный на внедрении современных ИТ-решений, автоматизации бизнес-процессов и развитии искусственного интеллекта.

Конференция пройдет 3 декабря с 11:00 до 16:00. Требуется предварительная регистрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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