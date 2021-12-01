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В Москве рассказали о последствиях сильного ветра

09:35
  • среда
  • 01 декабря 2021

Повалено почти 160 деревьев

Из-за сильного ветра в Москве повалено почти 160 деревьев. Об этом в среду, 1 декабря, рассказали в столичных экстренных службах.

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Из-за упавших 157 деревьев 87 автомобилей получили повреждения.

При этом пострадали три человека, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москву пришел генуэзский циклон "Бенедикт". В последний день осени он принес с собой такое количество осадков, каких не было почти 70 лет — 40% месячной нормы. В городе было объявлено штормовое предупреждение.

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