Как гипертоникам пережить зиму: пять советов кардиолога

Зима для гипертоников даже опаснее, чем лето

Зима - опасное время для людей с повышенным давлением. На редкие перепады температуры гипертоники реагируют очень сильно. Каких советов нужно придерживаться гипертоникам в зимнее время - в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Ольга Якоб.

- Давление скачет, мы жалуемся на погоду, на магнитные бури и так далее и тому подобное, но, тем не менее, надо следить, правильно, за давлением?

- К сожалению, холодное время года, зима, осень и даже в большей степени осень, они не благоприятны для пациентов с повышенным артериальным давлением.

- То есть, это сезонная даже вещь?

- Отчасти, это сезонная. Есть сегодня очень много работ, которые четко показывают, что цифры артериального давления в зимнее и осеннее время больше, чем в летнее и весеннее время. Но, в первую очередь, мы должны себя согреть в этот холодный период времени. Сосуды, периферические сосуды несут нагрузку, они спазмируются, и что самое неприятное, спазмируются не только поверхностно расположенные сосуды, но и сосуды сердца и головного мозга. Второй момент, который здесь есть, безусловно, мы все метеозависимы. Чем мы старше, тем больше эта метеозависимость.

- Ваши советы, будьте добры, Ольга Владимировна. Что-то может быть изменить в повседневной жизни гипертоникам, зимой может быть какие-то определенные вещи делать.

- Я бы советовала все-таки очень внимательно подходить к своему состоянию и зимой активно контролировать цифры артериального давления. Утро начинать с маленькой диспансеризации. Конечно, я бы хотела обратить внимание на режим питания. Соль надо ограничивать, это действительно, она способствует задержке жидкости и повышению артериального давления. В холодное время года, особенно зимой для того, чтобы себя согревать, нужна энергия, поэтому, мы делаем акценты все-таки на продуктах, которые белковые и, самое главное, это жирные продукты. Британские ученые сделали исследования, которые сказали о том, что у пациентов с артериальной гипертонией и с поражением сосудов атеросклиротическим, частота возникновения инфарктов в зимнее время достоверно более высокая. Должен быть баланс питания: витамины и, соответственно, клетчатка. Витамин С в виде цитрусовых продуктов, ну и я бы обратила внимание конечно же на белковую пищу, потому что она достаточно энергоемкая.

- Конечно, спорт, обязательно? То есть все, что мы съели надо как-то утилизировать.

- Совершенно верно. Спорт нужен в любое время года, но зимой мы немножко ленимся. Здесь важна регулярность, даже не интенсивность, а регулярность этих нагрузок.

- Ну, и если не помогает образ жизни, то существует какая-то терапия, да? Медицинскими препаратами.

- Все-таки здесь нужно сказать о том, что лечение гипертонической болезни, это хроническое заболевание, и оно требует регулярного использования препаратов. Очень долго идут споры о том, когда их принимать, утром или вечером. Вот на этот вопрос должен ответить ваш лечащий врач. С собой всегда у вас должны быть препараты, если вы страдаете артериальной гипертонией, которые могут помочь вам, как препараты скорой помощи.

По материалам утреннего канала "Настроение".

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