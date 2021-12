Байден не смог выговорить название нового штамма коронавируса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден неправильно назвал новый штамм коронавируса "омикрон", передает The New York Post.

"Он называется омникрон", - сказал глава Белого дома.

Затем Байден еще раз оговорился. Он сказал, что ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".

Это не первый раз, когда американский лидер путается в словах. Прежде в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом - Ирак и Иран.

Штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название омикрон, выявили в Ботсване и ЮАР. Он отличается 32 мутациями в S-белке, необходимом для заражения клеток.

President Biden addressed the nation about the Omicron variant.



In a relatable move, he mispronounced it as "Omnicron" the whole time. pic.twitter.com/4fNulAv8Eq