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Байден не смог выговорить название нового штамма коронавируса

10:01
  • среда
  • 01 декабря 2021

По мнению президента США, вариант называется "омникрон"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден неправильно назвал новый штамм коронавируса "омикрон", передает The New York Post.

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"Он называется омникрон", - сказал глава Белого дома.

Затем Байден еще раз оговорился. Он сказал, что ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".

Это не первый раз, когда американский лидер путается в словах. Прежде в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом - Ирак и Иран.

Штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название омикрон, выявили в Ботсване и ЮАР. Он отличается 32 мутациями в S-белке, необходимом для заражения клеток.

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