Лукашенко пообещал России помощь перед лицом агрессии Украины

Белоруссия не останется в стороне, заверил глава государства

Если Россия столкнется с агрессией Украины, Минск займет сторону Москвы. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Россия и Белоруссия находятся "в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией".

Лукашенко заявил, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине". При этом президент Белоруссии пообещал "делать все, для того, чтобы Украина стала нашей", сообщает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что западные государства начинают "активные телодвижения" вокруг России под предлогом того, что она "собирается напасть на Украину". Он подчеркнул, что в случае нового обострения в Донбассе или конфликтов на границе России "Беларусь в стороне не останется".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram