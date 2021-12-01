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Захарова объяснила антироссийские санкции слабостью Вашингтона

10:29
  • среда
  • 01 декабря 2021

В основе подхода США - невозможность честно поддерживать конкуренцию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что американская сторона готова вводить новые санкции санкции в отношении Москвы из-за ситуации у российско-украинской границы.
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"Мы прекрасно понимаем, что это демонстрация их собственной слабости, и это нужно четко им понимать", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Дипломат добавила, что Россия готова к такому развитию событий. По словам Захаровой, в основе подхода США - невозможность поддерживать здоровую конкуренцию законными, правовыми методами.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты постоянно нагнетают истерию у российских границ. При этом американцы сами окружили Россию военными базами.

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