Захарова объяснила антироссийские санкции слабостью Вашингтона

В основе подхода США - невозможность честно поддерживать конкуренцию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что американская сторона готова вводить новые санкции санкции в отношении Москвы из-за ситуации у российско-украинской границы.

"Мы прекрасно понимаем, что это демонстрация их собственной слабости, и это нужно четко им понимать", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Дипломат добавила, что Россия готова к такому развитию событий. По словам Захаровой, в основе подхода США - невозможность поддерживать здоровую конкуренцию законными, правовыми методами.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты постоянно нагнетают истерию у российских границ. При этом американцы сами окружили Россию военными базами.

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