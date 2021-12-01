Россиян попросили учитывать возможные локдауны при планировании поездок

Есть риск застрять за границей

При планировании поездок за границу стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию, отмены рейсов и возможные локдауны.

Об этом предупредила россиян официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы", - сообщила дипломат.

Штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название омикрон, выявили в Ботсване и ЮАР. Он отличается 32 мутациями в S-белке, необходимом для заражения клеток. Десятки стран мира уже прекратили полеты в Африку.

В России пока не зафиксировано случаев омикрон-штамма, отметили в Роспотребнадзоре. В свою очередь глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что разработанный ФМБА препарат от коронавируса "Мир-19" эффективен в лечении омикрон-штамма.

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