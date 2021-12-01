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В Минздраве рассказали о кардиологических рисках COVID-19

10:47
  • среда
  • 01 декабря 2021

После коронавируса рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию

Коронавирусная инфекция повышает риск ухудшения состояния людей с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
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По словам эксперта, наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесенной COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов.

Во многих случаях таким пациентам требуется коррекция лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта.

Кроме того, после коронавируса рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию и встать на диспансерное наблюдение по основному заболеванию для своевременной коррекции терапии.

Бойцов напомнил, что самым эффективным средством профилактики COVID-19 у всех групп пациентов, в том числе страдающих болезнями сердца и сосудов, является вакцинация в комбинации с ношением масок, соблюдением социальной дистанции и мер гигиены, сообщает РИА Новости.

Между тем в ВОЗ подсчитали, что за неделю с 22 по 28 ноября число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предшествующей неделей.

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