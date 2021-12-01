В России стартует конкурс "Флагманы дополнительного образования"

Его запустила президентская платформа "Россия - страна возможностей"

Специалистов художественных и спортивных школ, центров творчества и профессионального развития детей пригласили участвовать в конкурсе "Флагманы дополнительного образования". Его запустила президентская платформа "Россия - страна возможностей".

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Поддержать талантливых управленцев, повысить престиж работы - в этом заключаются главные цели программы.

"Участвуя во всероссийском конкурсе "Флагманы образования", действующие педагоги и студенты могут показать свои силы, посоревноваться. Самое главное - они могут найти единомышленников, а также обменяться лучшими практиками в сфере образования с лучшими представителями этой сферы", - заявил Алексей Агафонов, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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