Зрители ТВЦ собрали средства на лечение Арсения Ширяева

У мальчика - вторичная хондросаркома левой бедренной кости

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог 10-летнему Арсению Ширяеву. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - вторичная хондросаркома левой бедренной кости. Позади - несколько тяжёлых курсов химиотерапии и две операции. Больная нога стала короче - ребёнок не может ходить без костылей. Кроме того, появилась новая опухоль. И мальчику грозит ампутация. Единственный шанс спасти ногу - как можно скорее провести операцию и установить дорогостоящий индивидуальный эндопротез. И теперь у семьи есть на это деньги. Но у фонда много других подопечных, которым нужна ваша помощь. Достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ.

Слова благодарности от родителей Арсения Ширяева: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Мы очень благодарны Вам за помощь в сборе средств на эндопротез для Арсения! Огромное человеческое спасибо за отклик на нашу просьбу! Сложно передать словами, как мы счастливы, что ребенок стал на шаг ближе к полноценной жизни без костылей! Сыну предстоит тяжелый путь, но с Вашей поддержкой он обязательно справится со всеми испытаниями! Благодаря Вам мы обрели уверенность в завтрашнем дне! Нам хочется обнять каждого из Вас и выразить признательность от нашей семьи и от Арсения лично! Мы искренне желаем Вам и Вашим близким счастья и крепкого здоровья! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, а удача сопутствует Вам во всех делах! Еще раз спасибо Вам за помощь! Вы лучшие! С уважением, родители Арсения".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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