"Мы все осиротели": коллеги вспоминают Александра Градского

В Москве началась церемония прощания с народным артистом

В Москве сегодня прощаются с народным артистом России, музыкантом Александром Градским. Траурная церемония проходит в театре "Градский Холл".

Проводить в последний путь пришли родные, близкие, друзья, поклонники. За свою жизнь Александр Градский написал более двухсот композиций, причём многие - на собственные стихи. Ему покорялись все жанры - от авторской песни до оперы. Он сумел перевернуть представление об эстраде и открыть путь многим талантливым исполнителям.

Александра Градского не стало в минувшее воскресенье. Ему было 72 года. Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище.

"Старый давний друг, замечательный человек, умнейший, мудрейший человек. Очень талантливый и очень с большим вкусом, я бы сказал, во всем. Очень верный товарищ, это большая утрата для нас, для всей нашей компании друзей еще с детства", - сказал режиссер, народный артист Вадим Абдрашитов.

"Градский был очень добрым человеком, несмотря на свою резкость и яркость, это был человек с огромным сердцем, он был очень добрый человек. Он помогал, реальными действиями помогал, словом, своим примером. Мы осиротели все", - заявил музыкант, заслуженный артист Сергей Мазаев.

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